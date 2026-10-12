IOM Cibuti açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısının 139'a çıktığını bildirdi

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ULUSLARARASI Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, 8-9 Ekim gecesi Cibuti'den Yemen'e gitmekte olan ve 305 kişiyi taşıyan teknenin Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında batmasının ardından yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Arama çalışmalarında 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte, olayda yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının 109'dan 139'a çıktığı kaydedildi. Kazanın ardından denizde kayıp durumda bulunanların sayısının ise 84 olduğu aktarıldı.

82 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Olayın 'Doğu Göç Rotası' üzerinde kaydedilen en ölümcül deniz kazalarından biri olduğu vurgulandı. Kazada yaklaşık 82 kişinin sağ kurtarıldığı ifade edildi. IOM'nin Obock'taki Göçmen Müdahale Merkezi'nde kurtarılan kişilere barınma, gıda, acil sağlık yardımı, psikososyal destek ve koruma hizmetleri sağlandığı bildirildi. Cibuti makamlarının ise kayıp kişilere ulaşılması amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

IOM GENEL MÜDÜRÜ POPE'TAN HÜKÜMETLERE ÇAĞRI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IOM Genel Müdürü Amy Pope, "Başka güvenli bir yol olduğuna inanmadıkça kimse böyle bir tekneye binmez. Bu ölümleri kanıksamaya devam edemeyiz. Güvenli ve yasal yollar hayat kurtarır. Hükümetlerden ve bağışçılardan bir sonraki tekne batmadan önce harekete geçmelerini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı