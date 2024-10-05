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Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik
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Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, ülkelerin uluslararası uyuşturucu ticaretini elinde tutan mafya ile mücadelede yenildiğini söyledi. Stock, "Dünya, organize suçla mücadeleyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel suçlular haline geldiler ve tıpkı küresel şirketler gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin uluslararası uyuşturucu ticaretini elinde tutan mafya ile mücadeleyi kaybetmek üzere olduğunu söyleyen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, " Dünya, organize suçla mücadeleyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel suçlular haline geldiler ve tıpkı küresel şirketler gibi davranıyorlar." dedi.

INTERPOL SEKRETERİ STOCK: DÜNYA, ORGANİZE SUÇLA MÜCADELEYİ KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock'tan dikkat çeken "mafya" itirafı geldi. Mafya, suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin kaybedilmek üzere olduğu uyarısında bulunan Stock, "Dünya, organize suçla mücadeleyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel suçlular haline geldiler ve tıpkı küresel şirketler gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı. Stock, çetelerin Avrupa'da da istikrarsızlık yaratabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildikUluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock

"OPERASYONLARA RAĞMEN UYUŞTURUCU KITLIĞI YAŞANMIYOR"

Stock, çetelerin temel gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu, çok sayıda başarılı operasyona rağmen piyasada uyuşturucu kıtlığı yaşanmadığına dikkat çekti. Stock, güvenlik güçlerinin müdahale edebildiği yasa dışı uyuşturucu ticaretinin genel orana göre sadece yüzde 15 ila yüzde 20 seviyesinde kaldığını vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Uyuşturucu Ticareti Polis Dünya

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