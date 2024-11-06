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İnternetle ilk kez tanışan Kuzey Koreli askerler yetişkin sitelere yöneldi

İnternetle ilk kez tanışan Kuzey Koreli askerler yetişkin sitelere yöneldi
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Kuzey Koreli askerlerin, Ukrayna birliklerine karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderildikleri ve burada internete daha fazla erişim imkanına sahip oldukları bildirildi. Bu durum sonucunda birçok askerin yetişkin içerikli materyallere yoğun bir şekilde erişim sağladığı ve pornografiye 'aşırı düşkünlük' gösterdiği iddia edildi. Kuzey Kore'nin müttefiki Rusya'ya yaklaşık 12.000 asker gönderdiği ve bunların büyük bir kısmının halihazırda savaştığı düşünülüyor.

Önde gelen bir dış ilişkiler muhabirinin bildirdiğine göre, Ukrayna birliklerine karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli askerler pornografiye "aşırı düşkünlük" gösteriyor.

Kim Jong-un'un Rusya'daki askerleri, kendi ülkelerindekine kıyasla internete çok daha fazla erişim imkanına sahip. İddialara göre, bu durum sonucunda birçok asker yoğun bir şekilde yetişkin içerikli materyallere erişiyor.

Financial Times'tan Gideon Rachman, bu müstehcen haberi X platformunda paylaştı. Rachman şöyle yazdı: "Genellikle güvenilir bir kaynak, Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin daha önce hiç sınırsız internet erişimine sahip olmadıklarını söyledi. Bunun sonucunda, pornografiye aşırı düşkünlük gösteriyorlar."

Pyongyang'ın müttefiki Rusya'ya yaklaşık 12.000 asker gönderdiği ve bunların büyük bir kısmının halihazırda savaştığı düşünülüyor.

Haberlere göre, 3.000 Kuzey Koreli asker, Başkan Volodymyr Zelensky'nin güçlerinin bu yıl başlarında ele geçirdiği Rusya'nın batısındaki Ukrayna kontrolündeki Kursk bölgesine konuşlandırıldı.

Kim'in Vladimir Putin'i destekleme çabalarına rağmen, Kuzey Korelilerin Ruslara yönelik "dost ateşi" açtığına dair haberler de geliyor.

İnternetle ilk kez tanışan Kuzey Koreli askerler yetişkin sitelere yöneldi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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