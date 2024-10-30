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İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
Haberler
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ABD merkezli haber kanalı CNN, İsrail'in Gazze'de masum sivillere uyguladığı insanlık dışı zulmü gözler önüne serdi. Kanalın, İsrailli Telegram hesabı üzerinden ulaştığı görüntülerde aralarında yaralıların da olduğu onlarca Filistinli çırılçıplak bir şekilde enkazın ortasında oturuyor.

Amerikan haber kanalı CNN'de yer alan habere göre; İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye'yi tahliye ederken Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladıktan sonra onları saatlerce soğukta bekletti.

ÇOĞU ÇIPLAK VE YARALI

CNN'in ulaştığı görüntülerde enkazın arasında oturan, 200'den fazla kişiden oluşan büyük bir kalabalığın çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Fotoğraf karesinde Filistinlilerin çoğunun neredeyse çıplak olduğu görülürken bazılarının da gözle görülür şekilde yaralı olması dikkat çekiyor.

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

KAMPTAN KAÇIYORLARDI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan görgü tanıkları ise bu kalabalıkta bulunan çoğu kişinin Cibaliye Mülteci Kampı'ndan kaçmaya çalışırken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıklarını belirtti. Kalabalığa soyunmaları yönünde talimat veren İsrail askerleri Filistinlileri saatlerce buz gibi havada dışarıda bekletti.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ HATIRLATILDI

İsrail işgal ordusunun fotoğraf için yorum yapmayı reddettiğini ancak çıplak arama yaptığını kabul ettiğini belirten uluslararası televizyon, söz konusu uygulamanın Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler'den Kızılhaç'a, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Uluslararası Af Örgütü'ne birçok kurum tarafından eleştirildiğini yazdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (56)

Merxas:

baş kaldırmadan önce düşüneceksin gücün yetmediğine baş kaldırmayacaksın.

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Doğrucu:

Savaşı onlar istedi. Yaprağı yerken kıtır kıtır iyi.. sapına geldimi melemeyecenn böyle çekecenn

43
401
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JokerAllame:

ne demişler giyemeyeceğin.... altına girme

39
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T.C. GÖKBÖRÜ:

Siz kazandınız biz kaybettik din kardeşlerim biz bu dünya şehvetine düştük yanınızda olamadık Rabbim nurunu tamamlayacak.Haklarınızı helal edin duadan başka yapacağım hiç birşey yok Rabbim yar ve yardımcınız olsun zalimler için yaşasın cehennem

285
36
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Furkan Kutlay:

Bütün Müslüman alemeni şiddetli bir şekilde Kınıyorum… İsrail nifüsu 9 milyon 2 milyarlık müslümanın namusunu şerefini hiç etti kimse de ses çıkaramıyor yazıklar olsun

193
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halil ayva:

ALLAH CC Laneti zalimlerin üzerine olsun.

172
12
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sade vatandaş:

ülkemizdede Atatürk,Cumhuriyet ve devlet düşmanları bu ülkeyi arkadan hançerlemeye kalkışan hainler amaçlarına ulaşmış olsa bizimde ne toprağımız ne bizi suriyeliler gibi kabul edecek ülke olurdu

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Merxas:

Rojava da olanlara kör sağırsınız..

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151
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can erdemir:

Bu topraklar Türkiye'nin elinden çıktı çıkalı barış yüzü görmedi.

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Melisa:

Bir sabah uyansam ve herşey kötü bir rüya olsa..

94
11
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