İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

Amerikan haber kanalı CNN'de yer alan habere göre; İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye'yi tahliye ederken Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladıktan sonra onları saatlerce soğukta bekletti.

ÇOĞU ÇIPLAK VE YARALI

CNN'in ulaştığı görüntülerde enkazın arasında oturan, 200'den fazla kişiden oluşan büyük bir kalabalığın çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Fotoğraf karesinde Filistinlilerin çoğunun neredeyse çıplak olduğu görülürken bazılarının da gözle görülür şekilde yaralı olması dikkat çekiyor.

KAMPTAN KAÇIYORLARDI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan görgü tanıkları ise bu kalabalıkta bulunan çoğu kişinin Cibaliye Mülteci Kampı'ndan kaçmaya çalışırken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıklarını belirtti. Kalabalığa soyunmaları yönünde talimat veren İsrail askerleri Filistinlileri saatlerce buz gibi havada dışarıda bekletti.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ HATIRLATILDI

İsrail işgal ordusunun fotoğraf için yorum yapmayı reddettiğini ancak çıplak arama yaptığını kabul ettiğini belirten uluslararası televizyon, söz konusu uygulamanın Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler'den Kızılhaç'a, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Uluslararası Af Örgütü'ne birçok kurum tarafından eleştirildiğini yazdı.