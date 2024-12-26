İniş yapan uçağın tekerlek yuvasında ceset bulundu

Şikago'dan salı günü öğleden sonra Hawaii'ye girmek için kalkan United Airlines uçağı, Kahului Havaalanı'na indi. UA202 sefer sayılı uçakta yapılan incelemede ana iniş takımlarının tekerlek yuvasında bir ceset olduğu tespit edildi.

"TEKERLEK YUVASINA NASIL VEYA NE ZAMAN ERİŞİLDİĞİ BELLİ DEĞİL"

United Airlines tarafından yapılan açıklamada, "Tekerlek yuvasına yalnızca uçağın dışından erişilebiliyordu. Şu anda, kişinin tekerlek yuvasına nasıl veya ne zaman eriştiği belli değil." denildi. Uçuşun Boeing 787-10 Dreamliner tipi uçakla gerçekleştirildiği, uçağın Şikago'dan 09.30'da havalandığı ve yerel saatle 14.12'de Maui'ye indiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Maui Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten Maui Polis Departmanı, kişinin kimliği veya uçağın tekerlek yuvasına nasıl girdiği hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi'ne göre, tekerlek yuvasına saklanmak kaçak yolcuların sıklıkla tercih ettiği bir yöntem. Uçağın tekerlek yuvalarında saklanmaya çalışanların yüzde 77'sinden fazlası düşük oksijen, aşırı soğuk veya iniş takımları tarafından ezilme gibi koşullar nedeniyle hayatını kaybetti.