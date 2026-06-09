İngiltere'yi sarsan olay! Genç kıza alt geçitte tecavüz girişimi

İngiltere'nin Shropshire bölgesindeki Telford kentinde yaşanan cinsel saldırı olayı bölgede endişeye neden oldu. Polis açıklamasına göre 19 yaşındaki bir genç kadın, 28 Mayıs günü saat 15.30 ile 16.00 arasında Oakengates bölgesindeki Laburnum Road ile Stafford Road yakınlarında bulunan alt geçit çevresinde cinsel saldırıya uğradı.

Yetkililer, saldırının kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

SALDIRGANA DİRENEREK KURTULDU

Polisin aktardığı bilgilere göre genç kadın saldırgana karşı koymayı başararak olay yerinden kurtuldu. Şüphelinin daha sonra bölgeden kaçarak Trench yönüne doğru uzaklaştığı belirtildi. Polis, saldırganın beyaz tenli, yaklaşık 1.75 boylarında ve orta yapılı bir erkek olduğunu açıkladı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 23 ve 33 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Ancak her iki şüpheli de daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen tüm bilgilerin titizlikle değerlendirildiğini ifade etti.

POLİSTEN HALKA ÇAĞRI

Soruşturmayı yürüten Dedektif Müfettiş Danielle Logan, olayın bölgede endişe yaratmış olabileceğini belirterek polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Logan, "Bu tür bir olayın toplumda kaygıya yol açabileceğini biliyoruz. Ancak halkı soruşturmanın sürdüğü konusunda temin etmek istiyorum. Ekiplerimiz bölgede devriye faaliyetlerine devam ediyor. Olayla ilgili bilgi sahibi olan herkesin polisle iletişime geçmesini istiyoruz" dedi.

TANIKLAR ARANIYOR

West Mercia Polisi, olay anında bölgede bulunan veya soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgiye sahip kişilere çağrıda bulundu. Yetkililer, özellikle olay saatlerinde bölgede bulunan tanıkların vereceği bilgilerin soruşturma açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Haberler.com