İngiltere ve ABD, Yemen'deki Husilere Yönelik Saldırıları Sürdürdü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husileri hedef alan saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Husilere defalarca uyarıda bulunduk. Onların pervasız eylemleri masum hayatları riske atmakta, seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmekte ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaktadır" dedi.

Cameron, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere ve ABD, Husi askeri hedeflerine yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmiştir.?Husilere defalarca uyarıda bulunduk. Onların pervasız eylemleri masum hayatları riske atmakta, seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmekte ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaktadır. Husi saldırıları durmalıdır" dedi.