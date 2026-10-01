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İngiltere, Rusya'ya gölge filoyu hedefleyen 31 maddelik yaptırım paketi açıkladı

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İngiltere, Rusya'ya gölge filoyu hedefleyen 31 maddelik yaptırım paketi açıkladı
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İngiltere hükümeti, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için gölge filo tankerleri ve 15 yetkiliyi kapsayan 31 maddelik yaptırım paketini açıkladı. Paket, Rusya'nın enerji gelirlerini kısmayı ve cephe gerisindeki operasyonları finanse eden kaynakları daraltmayı hedefliyor.

İNGİLTERE hükümeti, Rusya'ya yönelik 'gölge filo' tankerleri ile 15 yetkiliyi kapsayan 31 yeni yaptırım paketini açıkladı.

İngiltere hükümeti, kış ayları öncesinde Moskova yönetimi üzerindeki mali ve siyasi baskıyı artırma hedefi doğrultusunda Rusya'ya yönelik 31 maddelik yeni bir yaptırım paketi devreye soktu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım hamlesinin Rusya'nın eylül ayı boyunca Ukrayna topraklarına 3 bin 100'ü aşkın jet motorlu insansız hava aracı (İHA) fırlatarak aylık saldırı rekorunu kırmasının hemen ardından geldiği belirtildi. Yeni tedbirlerin Rusya'nın enerji gelirlerini kısmayı, cephe gerisindeki operasyonlarını finanse eden kaynakları daraltmayı ve Ukrayna'da işlenen insan hakları ihlallerinin sorumlularını cezalandırmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklanan 31 maddelik pakette, Rus sıvılaştırılmış doğal gazını uluslararası kısıtlamaları aşarak taşıyan 'gölge filo' tankerleri ile Kremlin bağlantılı dezenformasyon ağları doğrudan hedef alındı. Yaptırımlar kapsamında, Ukraynalı sivillerin yasa dışı biçimde gözaltına alınması, işkenceye maruz bırakılması ve kötü muamele görmesinde etkisi bulunan sekiz kişi kara listeye alındı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'ya verilen askeri ve ekonomik desteğin kesintisiz süreceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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