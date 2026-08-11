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İngiltere'de Kuraklık Alanı Genişliyor: Ülkenin Üçte İkisi Resmen Kurak

İngiltere'de Kuraklık Alanı Genişliyor: Ülkenin Üçte İkisi Resmen Kurak
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İNGİLTERE'de kuraklık koşullarının etkili olduğu bölgeler genişletilerek ülkenin üçte ikisi için resmen kuraklık ilan edildi.

İNGİLTERE'de kuraklık koşullarının etkili olduğu bölgeler genişletilerek ülkenin üçte ikisi için resmen kuraklık ilan edildi.

İngiltere Çevre Ajansı ile diğer hükümet yetkilileri, sektör ve çiftçi temsilcilerinin oluşturduğu İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu, dün toplantı yaptı. Toplantıda alınan karara göre, İngiltere'de kuraklığın etkili olduğu bölgelere East Midlands, Lincolnshire ve Northamptonshire, Kent ve East Sussex ile Solent ve South Downs da eklendi. Böylece İngiltere'nin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık ilan edildi. İngiltere Çevre Ajansı, temmuz sonunda başkent Londra'nın tamamı olmak üzere İngiltere'nin yarısı ve Galler için kuraklık ilan etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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