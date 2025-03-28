İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı Buckingham Sarayı tarafından açıklandı. Kral Charles, doktorların tavsiyesi ile Birmingham'daki dört resmi görüşmesini iptal etti.
Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı 3. Charles, tedavinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Kral Charles'ın kanser tedavisinin devam etmesi nedeniyle geçici yan etkiler yaşadığı için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
ZİYARET İPTAL EDİLDİ
Charles, doktorların tavsiyesi üzerine cuma günü Birmingham'a yapacağı ziyareti iptal etti. Sarayın açıklamasında, "Birmingham'da dört resmi görüşme yapması gerekiyordu ve bu görüşmeleri kaçırdığı için büyük hayal kırıklığı yaşıyor" ifadeleri yer aldı.
Buckingham Sarayı'ndan bir kaynak, Charles'in tedavisinin doğru yolda ilerlediğini belirtirken bugün hastaneye kaldırılmasına neden olan yan etkileri "küçük bir engel" olarak niteledi. Kaynak, yan etkilerin ne olduğu konusunda daha fazla bilgi vermedi.
KANSERE YAKALANMIŞTI
Kral Charles'in kanser olduğunu ilk kez Şubat 2024'te duyurulurken; Charles tedavi ve iyileşme sürecinin ardından geçen yıl nisan ayında kamu görevine geri dönmüştü.