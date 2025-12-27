İngiltere 'askerliği tüm topluma yayma' amacıyla yeni program başlatıyor

İngiltere'de yeni mezun gençlerin uzun vadeli bir taahhüt altına girmeden Ordu, Kraliyet Donanması ya da Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni (RAF) deneyimlemelerini sağlayacak bir "ara yıl" programı hükümet tarafından başlatılacak.

Savunma Bakanlığı bu uygulamanın, "Rusya ile olası bir çatışmayı önlemek de dahil olmak üzere, tüm toplumu kapsayan yaklaşımın" bir parçası olduğunu söyledi.

Kurs 25 yaş altı gençlere yönelik ve silahlı kuvvetlerde uzun vadeli askere alma ve istihdam sorunlarını çözme amacı taşıyor.

İlk olarak 150 kişinin katılacağı programa başvurular ilkbaharda başlayacak ve bu sayının yılda 1000 gence ulaşması planlanıyor. Uygulama maaşlı olacak ancak yetkililer henüz bir maaş standardı açıklamadı.

"Ara yıl" programına katılanlar aktif operasyonlarda görevlendirilmeyecek ve kursların içeriğinin halen geliştirilmekte olduğu söyleniyor.

İngiltere'de yayın yapan i gazetesinin haberine göre, Kara Kuvvetleri'nin planı kapsamında acemi erler iki yıllık bir yerleştirmenin parçası olarak 13 haftalık temel eğitim alırken, Deniz Kuvvetleri'nin planı bir yıl sürecek ve denizcilere genel eğitim sağlayacak. RAF programı ise henüz belirlenmemiş durumda.

Savunma Bakanlığı programa katılanların liderlik, takım çalışması ve problem çözme becerilerini öğrenerek, silahlı kuvvetlerde kariyer yapsınlar ya da yapmasınlar, kendilerini "hayata hazırlayacaklarını" söylüyor.

Yetkililer, programın daha geniş bir yelpazedeki insanları kuvvetlere kazandıracağını ve bazılarının orduda kariyer yapmak için kalmaya karar vereceğini umuyor.

Savunma Bakanı John Healey, programın gençlere "dikkate değer beceriler ve eğitim" sunacağını söyledi. Ancak muhalefetteki Muhafazakâr Parti askere alınacak sayının az olmasını eleştirdi.

Healey, "Yılın bu döneminde aileler bir araya gelirken ve gençler gelecekleri hakkında düşünürken, silahlı kuvvetlerimizin sunduğu olağanüstü fırsatların Birleşik Krallık'taki evlerde bu konuşmanın bir parçası olmasını istiyorum" dedi.

Savunma Bakanı yaz aylarında hükümetin savunma stratejisini açıklarken yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu tehditlerin "yeni bir savunma çağı" gerektirdiğini söylemişti.

Healey ayrıca programın, Rusya ile olası bir çatışmayı önlemek de dahil olmak üzere, hükümetin savunma ve caydırıcılık konusundaki "tüm toplumu kapsayan yaklaşımının" bir parçası olduğunu söyledi.

Gölge Savunma Bakanı James Cartlidge ise programı eleştirdi: "İşçi Partisi'nde her zaman olduğu gibi, gerçekler söylenenlerle uyuşmuyor.

"Sadece 150 katılımcının yer aldığı bir program, bırakın 'tüm toplumu' kapsamayı, bir pilot uygulama bile sayılmaz."

"Ara yıl" programı, Avustralya Savunma Kuvvetleri tarafından 17-24 yaş arası gençlere açık olan benzer bir programdan esinlenerek Haziran ayında hükümetin stratejik savunma incelemesinin bir tavsiyesiydi.

2023'te benzer bir programla 664 kişi askere alındı ve bunların yarısından fazlası ülke ordusunda kalıcı bir rol üstlendi.

Söz konusu program askeri deneyime sahip kişilerin sayısını artırmaya yönelik çeşitli önerilerin bir parçası. Hükümet ayrıca askeri öğrenci sayısını %30 oranında arttırmayı umuyor.

Fransa ve Almanya gibi diğer Avrupa ülkeleri de "Rusya'nın yarattığı tehdide" karşılık olarak yakın zamanda bir tür gönüllü ulusal hizmet uygulamasını yeniden başlattılar.