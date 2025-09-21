Haberler

İngiltere, Filistin'i Resmen Tanıyacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün yapacağı açıklama ile Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacağını duyurdu. Başbakan Starmer, daha önce de eylül ayında bu durumu açıklamıştı. Diğer ülkeler de Filistin'in tanınması için adımlar atmış durumda.

İNGİLTERE, Filistin devletini bugün resmen tanıyacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, bugün yapacağı açıklama ile Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacağı belirtildi. İngiliz basınındaki haberlerde, Starmer'ın, temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail'in belirli şartları yerine getirmediği takdirde eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurduğu kaydedildi. Başbakan Starmer'ın bugün yapacağı açıklama ile Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacağı ifade edildi.

İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Avusturalya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacaklarını açıklamışlardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
