İngiltere, Filistin'i Resmen Tanıyacak

İNGİLTERE, Filistin devletini bugün resmen tanıyacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, bugün yapacağı açıklama ile Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacağı belirtildi. İngiliz basınındaki haberlerde, Starmer'ın, temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail'in belirli şartları yerine getirmediği takdirde eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurduğu kaydedildi. Başbakan Starmer'ın bugün yapacağı açıklama ile Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacağı ifade edildi.

İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Avusturalya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacaklarını açıklamışlardı.