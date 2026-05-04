İngiltere Deniz Ticareti Örgütü: "Hürmüz Boğazı'nda Tehdit Seviyesi Kritik Düzeyde"

UKMTO, bugün yayımladığı açıklamasında, "devam eden askeri operasyonlar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği tehdit seviyesinin kritik düzeyde kalmayı sürdürdüğünü" duyurdu.

Örgüt ayrıca, "Hürmüz Boğazı'nda seyreden gemilerin Umman makamlarıyla VHF kanal 16 üzerinden koordinasyon kurmalarını ve ABD'nin güvenlik alanı oluşturduğu düzeninin güneyinde, Umman karasularını kullanmayı değerlendirmelerini" tavsiye etti.

UKMTO daha önce, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Füceyre açıklarında bir tankerin "kimliği belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu" bildirmişti. Konuya ilişkin açıklamada, "Tüm mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Çevresel bir etki rapor edilmedi" bilgisi verilmişti.

Kaynak: ANKA