İngiltere'den yürüyerek Mekke'ye gitmek üzere yola çıkan adam 11 ay sonra hedefine ulaştı
AA - Ashraf Amra - Dünya
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Kutsal topraklara gitmek üzere İngiltere'den yola çıkan 53 yaşındaki Iraklı elektrik mühendisi Adam Muhammed, 11 ay sonra 11 ülkeden geçerek Mekke kentine ulaştı.
Yaklaşık 25 yıldır İngiltere'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki Iraklı elektrik mühendisi Adam Muhammed, geçtiğimiz yıl ağustosta gördüğü rüya üzerine kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.
11 AY SONRA MEKKE'YE ULAŞTI
Muhammed, 'Barış Yolculuğu' adını verdiği yürüyüşünde üç tekerlekli seyyar aracıyla 11 ayda 11 ülkeden geçerek Suudi Arabistan'ın Mekke kentine ulaştı.
AA / Ashraf Amra - Dünya