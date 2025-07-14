İngiltere'de Uçak Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İngiltere'de Uçak Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Essex bölgesindeki Londra Southend Havalimanı'ndan havalanan küçük bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kaza sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis incelemeleri devam ediyor.

İNGİLTERE'nin Essex bölgesindeki Londra Southend Havalimanı'nda düşen uçakta 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Londra Southend Havalimanı'ndan dün havalanan küçük uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis ekiplerinin bölgede incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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