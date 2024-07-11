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İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

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İngiltere'de geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde İşçi Partisi'nden Avam Kamarası'na giren Nesil Çalışkan, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin edip göreve başladı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İngiltere'de gerçekleşen genel seçimlerin sonucunda İşçi Partisi listesinden aday olan Nesil Çalışkan, uzun yıllar sonra parlamentoya giren ilk Kıbrıs Türk kökenli milletvekili oldu. Barking bölgesinden seçilen Nesil Çalışkan, seçim bölgesindeki oyların yaklaşık yüzde 45'ine denk gelen 16 bin 227 oyu almayı başararak milletvekili oldu.

İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

KUR'AN-I KERİM'E EL BASIP YEMİN ETTİ

Seçimlerde büyük bir başarıya imza atan Nesil Çalışkan'ın yemin töreni de büyük ses getirdi. Kurallara göre her vekil kendi inanç ve kutsal kitabına göre yemin edebildiği İngiltere'de Müslüman vekiller, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. İşçi Partisi'nden Avam Kamarası'na giren Çalışkan da Kur'an üzerine el basıp yemin edip göreve başladı.

İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

İşçi Partisi'nin diğer Müslüman kadın milletvekilleri Shabana Mahmood ve Naz Shah da aynı şekilde Kur'an üzerine yemin ederek görevlerine başladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (18)

UğuR DURAN:

Göstermelik olmuş. Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde yemin edilmez. İslami usüller bu değil. Tesettürsüz mümkün değil.

15
78
yanıtYanıtla
Doğrucu:

İslamın şartlarında çocuklara sübyanlara dini nikah kıymak var dimi

yanıt24
yanıt61
VATAN SEVER:

abi bir şeyide bilmeyin .

yanıt26
yanıt3
Salih Kurt:

İslami şartlar yok orada ingiliz şartları var. Din için yemin etmiyorlar ülkeleri için yemin ediyorlar. Sana çok garip geliyor di mi? Vatanları için yemin etmeleri?

yanıt4
yanıt1
Erol Gergin:

abdest almasini bilse bari

7
30
yanıtYanıtla
Polat Yilmaz:

Kuran-ı Kerim'i getiren kişinin abdesti bile yok belki de. bu şekilde olması bence çok saçma ve yersiz olmuş. ben olsam orada bir imama bu görevi yaptırırdım. Abdestsiz Kuran-ı Kerim ellenmez

8
18
yanıtYanıtla
Özkan Bulut:

Niye ki okumak olmaz taşımak olur bırakın artık bu saçmalıkları

yanıt7
yanıt3
NediyonDegisik:

bu insanlar nasil oralara geliyor nasil bir siyaset meraki var ilginc.

2
24
yanıtYanıtla
Osman Kara:

Avrupa da insanlar müslüman olmaya başladı, bizde ise tam tersi :)

yanıt10
yanıt4
Spartacüs MartinLuther:

Osman ayşe nın neler çektiğini araştır

yanıt0
yanıt0
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