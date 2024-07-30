İngiltere'de Taylor Swift Temalı Etkinlikte Bıçaklı Saldırı: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İngiltere’nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti.

Olay çocuklar için düzenlenen Taylor Swift temalı bir dans etkinliği sırasında gerçekleşti.

Saldırıda altısı kritik durumda olmak üzere dokuz çocuk yaralandı, iki yetişkinin durumunun ise kritik olduğu açıklandı.

Polis yetişkinlerin çocukları korumaya çalışırken yaralandığını düşünüyor.

Olayın ardından 17 yaşında bir erkek göz altına alındı.

Polis saldırıyı şimdilik terör olayı olarak değerlendirmiyor.

30 Temmuz TSİ 02:00 itibariyle saldırı hakkında bilinenler şöyle:

Ne yaşandı?

Southport'ta polis 29 Temmuz Pazartesi günü yerel saatle 11.50’de (TSİ 13.50) Hart Sokağı'nda bir saldırı ihbarı aldı.

Merseyside Bölgesi Polis Şefi Serena Kennedy olayı “vahşi” bir bıçak saldırısı olarak betimledi.

İki çocuğun hayatını yitirdiğini, dokuz çocuğun yaralandığını, iki yetişkinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Kennedy, iki yetişkinin çocukları korumaya çalışırken yaralandığını düşündüklerini ifade etti.

Olay yerine 13 ambulans, özel ekipler, hava ambulansı ve doktorlar sevk edilirken yaralılar dört ayrı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırı nerede düzenlendi?

Saldırı 6-10 yaş grubundaki çocuklara hitaben düzenlenen Taylor Swift temalı bir yoga ve dans etkinliği sırasında meydana geldi.

Merseyside idari bölgesindeki Southport kasabası İngiltere’nin kuzeybatısında yer alıyor.

Southport, Liverpool kentinin 16 kilometre kuzeyinde, başkent Londra’ya ise 366 kilometre mesafede.

Zanlı ile ilgili neler biliniyor?

Merseyside polisi olayın ardından “17 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını ve bir bıçağa el konduğunu” teyit etti.

Daha sonra yapılan bir açıklamada bu kişinin bıçaklama vakasıyla bağlantılı cinayet şüphesiyle tutukladığı belirtildi.

Polis olayın şimdilik bir terör vakası olarak ele alınmadığını ve halka daha geniş çapta bir tehdit olmadığını açıkladı. Olayla ilgili ikinci bir kişi aranmıyor.

Gözaltına alınan kişinin Southport’un kuzeyindeki Banks isimli bir köyde yaşadığı belirtildi.

Saldırganın amacı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görgü tanıkları ne dedi?

Bir görgü tanığı saldırganın maske taktığını, olay yerine takside geldiğini ancak taksi ücretini ödemeyi reddettiğini söyledi.

Hart Sokağı'na polisten kısa süre sonra gelen yerel gazeteci Tim Johnson sedyede yaralı bir kız çocuğu gördüğünü anlattı.

Johnson sokakta ağlayan insanlar arasında yardım ekiplerinin de olduğunu ifade etti.

Bir görgü tanığı olay yerini "Hayatımda gördüğüm en kötü şeydi” sözleriyle tarif etti.

Olay yerindeki birçok kişi sokakta küçük çocukları kanlar içinde gördüklerini anlattı.

Bir kadının yoldan “Kızım bıçaklandı” diyerek koştuğunu aktardılar.

Liderler nasıl tepki gösterdi?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer saldırıyı “gerçekten korkunç" olarak nitelendirdi. “Yaşadıkları acıyı ve travmayı hayal etmek neredeyse imkansız” diyerek kurbanlara ve ailelerine başsağlığı diledi.

Kral 3. Charles, X’te bir taziye mesajı yayınlayarak kendisinin ve eşinin “derin şok” yaşadığını söyledi.

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Catherine taziye mesajlarında “Ebeveyn olarak, bugün Southport’ta yaralananların ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin, dostlarının ve sevdiklerinin neler yaşadığını hayal bile edemiyoruz,” dedi.