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İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı

İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı

Dünya Haberleri

İngiltere'nin Salisbury kentindeki Queen Elizabeth Bahçeleri'nde, bir ağaçla cinsel eylemde bulunduğu iddia edilen çıplak bir adam tutuklandı. Gündüz vakti, sıcak havada gerçekleşen bu olay, orada bulunan yaklaşık 25 kişi tarafından şaşkınlıkla izlendi.

İngiltere'nin Salisbury kentindeki Queen Elizabeth Bahçelerinde bir adamağaçla cinsel eylemde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Parktaki vatandaşlar, 40'lı yaşlarındaki bu adamın sıcak havada çıplak bir şekilde ağaca sürtündüğüne ve onu öptüğüne tanık oldu.

İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı

Adam, kameraların önünde soyundu ve bir ağaçla gündüz vakti cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Videoda, adamın sıcak hava koşullarında çıplak bir şekilde ağaçla cinsel eylemde bulunduğu görülüyor.

Bir vatnadaş, "Gerçekten ne oluyor? Ağaca mı sürtünüyor? Ne oluyor?" diye haykırarak bu olağan dışı olayı filme aldı. O sırada Wiltshire'da, sıcak hava dalgasını keyifle yaşayan yaklaşık 25 kişi olduğu belirtildi.

İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı

Wiltshire Polisi sözcüsü, "40'lı yaşlarındaki bir erkek, ahlaka aykırı teşhir şüphesiyle tutuklandı. Adam, gözaltına alındı ve soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı." dedi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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