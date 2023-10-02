İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi
İngiltere Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, konuyla ilgili resmi henüz bir açıklama gelmedi. İddiaya göre olayın bir yıldırımın biyokimya tesisine düşmesi sonucu gerçekleştiği öne sürüldü.
İngiltere Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İddiaya göre patlama, ir yıldırımın biyokimya tesisine düşmesi sonucu yaşandı.
Yarnton yakınlarındaki acil servislerin olay yerine sevk edildiği öğrenilirken bazı yerel sakinler de geçici olarak elektrik kesintisi yaşadıklarını bildirdi.
Bölgede yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Az önce büyük bir şey Woodstock'a doğru gitti… Havaalanına mı? Yön olarak herhangi bir fikrim yok. Gökyüzü yaklaşık 2 dakika boyunca parlıyordu, sonra ortadan kayboldu." ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir diğer iddia olarak ise patlamanın yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Görgü tanıklarından biri Sky News'a yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde gök gürültülü bir sağanak yağış vardı. Sanırım şimşek fırtınası patlamaya neden oldu." dedi.