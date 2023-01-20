İngiltere'de kameranın açık olduğunu unutan öğretmen, öğrencilerine fena yakalandı

İngiltere'de bir ortaokulda öğretmen olan kadının, çevrimiçi ders işlediği esnada sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından görevden uzaklaştırılan öğretmen hakkındaki suçlamaları reddetti.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşanan olay ülkenin gündemine oturdu. Bir ortaokulda öğretmenlik yapan kadın, öğrencilerine çevrimiçi ders anlattığı sırada ilginç anlar yaşandı.

"DERS SIRASINDA CİNSEL İLİŞKİ" İDDİASI

Kamerasını kapattığını düşünen kadın, öğrencilerin gözünün önünde önce bilgisayarın bulunduğu masaya doğru kafasını koydu. Daha sonra sevgilisi olduğu açıklanan adam, kısa süreliğine kadraja girdi. Kameranın açık olduğunu fark etmeyen öğretmen ve sevgilisinin cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler sosyal medyada defalarca kez tıklandı. Öğretmen hakkındaki suçlamaları reddederken, meslektaşlarından da destek geldi. Ancak öğretmene görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.