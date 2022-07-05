İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güvenlerini kaybettiklerini belirten Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladılar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren belirten Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladılar. Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan'a olan güvenini kaybettiğini söyledi. Ayrıntılar geliyor.... Boris Johnson Dünya Haberler

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