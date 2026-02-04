Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ve Diego Garcia askeri üssünün stratejik önemini ele aldılar.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna saldırıları ile Hint Okyanusu'ndaki askeri üs olan Diego Garcia'yı ele aldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Starmer'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Liderlerin Ukrayna'daki son durumu ve Rusya'nın dün gece boyunca gerçekleştirdiği saldırıları görüştüğü ifade edildi. Açıklamada, Starmer'ın hava sıcaklıklarının eksi 20 derecenin altına düştüğü bir dönemde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerji sistemleri dahil olmak üzere kritik ulusal altyapıya yönelik şiddetli saldırılarını 'ahlaksızca' olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssü de gündeme geldi. Liderlerin, ulusal güvenliği korumak amacıyla İngiltere'nin ABD-İngiltere askeri üssünün kontrolünü sürdürmesini sağlayan anlaşmanın stratejik önemini teyit ettikleri belirtildi. İki liderin, üssün gelecekteki işleyişini garanti altına almak için hükümetlerinin yakın çalışmaya devam etmesi ve yakında tekrar görüşme konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Trump'tan jet açıklama
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
Yolcu otobüsü devrildi! 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi

Bu takımı kim durduracak?
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler