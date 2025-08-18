İngiltere Başbakanı Starmer, Savaşın Sona Ermesi İçin Görüşmelere Gidiyor

İngiltere Başbakanı Starmer, Savaşın Sona Ermesi İçin Görüşmelere Gidiyor
Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, Washington'a gidip Başkan Trump ve Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, herkesin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini istediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'den ABD'ye giderken uçağında yaptığı videolu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Starmer, herkesin en başta da Ukraynalıların, savaşın sona ermesini istediğini vurgulayarak, Ukrayna'da kalıcı barışın adil ve hakkaniyetli olması gerektiğini aktardı. Starmer, "Bu nedenle, diğer Avrupalı liderlerle birlikte Washington'a gidip Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceğim çünkü bunu doğru şekilde halletmek herkesin ve İngiltere'nin çıkarına" ifadelerini kullandı.

