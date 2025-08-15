İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımlar üzerindeki kısıtlamaları acilen kaldırması gerektiğini kaydetti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Starmer'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani krizin ele alındığı belirtilirken, Starmer'ın, bölgedeki koşulları iyileştirmek için İngiltere'nin sürdürdüğü çalışmaları aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, "Başbakan, İsrail'in yardım kısıtlamalarını derhal kaldırması ve Hamas'ın tüm rehineleri hemen ve koşulsuz serbest bırakması gerektiğini vurgulayarak, Hamas'ın Gazze'nin gelecekteki yönetiminde herhangi bir rolü olmaması için yapılan planlar da dahil olmak üzere, bölgede kalıcı güvenliği sağlayacak uzun vadeli bir barış planı için müttefikleriyle yürütülen çalışmalardaki ilerlemeleri paylaştı" denildi.

Açıklamada, iki liderin, Filistinliler ve İsrailliler için barış ve güvenliğin tek yolunun iki devletli çözüm olduğu konusunda mutabık kaldıkları ve bu hedefi sürdürmek için yakın iş birliğini devam ettirme kararı aldıkları bildirildi.