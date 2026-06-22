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İngiltere'de Başbakan Keir Starmer istifa etti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer istifa etti
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İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yeni lider seçilene kadar görevde kalacağını belirten Starmer, halefine tam destek vereceğini söyledi.

İngiltere'de Başbakan ve iktidardaki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer görevinden istifa etti.

Başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada Starmer, sabah Kral Charles ile görüştüğünü ve yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Starmer, liderlik yarışı için başvuruların 9 Temmuz'da başlayacağını ve Ulusal İcra Komitesi'nden seçim takvimi belirlemesini istediğini anlattı.

Keir Starmer, halefine tam destek vereceğini ve normal bir devir teslim için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Starmer istifa açıklamasında, parti içinde kendisinin partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak en uygun isim olup olmadığı sorusunun sorulduğunu ve yanıtı kabul ettiğini belirtti.

İşçi Partisi'nde liderlik yarışı Starmer'ın başlıca rakibi olarak Andy Burnham'ın 18 Haziran'da Makerfield bölgesinde yapılan ara seçimi kazanıp milletvekili olmasıyla hızlanmıştı.

Starmer daha önce görevinden ayrılmayacağını ve her türlü liderlik mücadelesine karşı koyacağını ifade etmişti.

BBC
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