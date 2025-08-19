İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gönüllüler Koalisyonu Toplantısına Başkanlık Edecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gönüllüler Koalisyonu Toplantısına Başkanlık Edecek
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, çevrim içi olarak düzenlenecek Gönüllüler Koalisyonu toplantısında liderleri bilgilendirecek.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, bugün çevrim içi düzenlenecek 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına başkanlık edecek.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, Gönüllüler Koalisyonu'ndaki liderleri, dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında bilgilendireceği bildirildi.

Açıklamada, Starmer'ın gün içinde başkanlık edeceği 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısının çevrim içi yapılacağı kaydedildi.

