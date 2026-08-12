İngiltere'de İsrail'den göçe karşıtlık 10 yılda arttı

(ANKARA) - İngiltere'de anket şirketi YouGov'un araştırması, halkın yüzde 47'sinin İsrail'den ülkeye gelen göçmen sayısının azaltılmasını veya göçün tamamen durdurulmasını desteklediğini ortaya koydu. Bu oran 2016'da yüzde 39 olarak ölçülürken, İsrail'den göçe yönelik karşıtlığın özellikle Reform UK ve Yeşiller Partisi seçmenleri arasında yüksek olduğu görüldü.

Özel bir firmaya ait internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi YouGov'un 2016-2026 yılları arasında İngiliz kamuoyunun göçe ilişkin tutumlarındaki değişimi incelediği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 23'ü İngiltere'ye kabul edilen İsraillilerin sayısının azaltılmasını, yüzde 24'ü ise İsrail'den hiç göç alınmamasını istedi.

İsrail, göçün kısıtlanmasına yönelik desteğin yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 58'inin Rusya'dan, yüzde 52'sinin Pakistan'dan, yüzde 48'inin Nijerya'dan, yüzde 47'sinin İsrail'den göçün azaltılmasını veya tamamen durdurulmasını desteklediği belirlendi. Bu oran Mısır ve Hindistan için yüzde 44, Türkiye için ise yüzde 43 oldu.

İSRAİL'DEN GÖÇE KARŞITLIK 10 YILDA 8 PUAN ARTTI

Araştırma, İngiliz kamuoyunun İsrail'den göçe yönelik tutumunun son 10 yılda daha kısıtlayıcı hale geldiğini gösterdi. 2016'da katılımcıların yüzde 39'u İsrail'den göçün azaltılmasını veya tamamen durdurulmasını desteklerken, 2026'da bu oran yüzde 47'ye yükseldi.

Brexit referandumunda "Remain (Avrupa Birliği'nde Kal oyu)" yönünde oy kullananlar arasında İsrail'den göçün azaltılmasını veya tamamen durdurulmasını isteyenlerin oranı 2016'da yüzde 27 iken 2026'da yüzde 41'e çıktı. "Leave (Avrupa Birliği'nden Çık oyu)" seçmenlerinde ise aynı oran yüzde 52'de kaldı.

YouGov, genel olarak Remain ve Leave seçmenlerinin farklı ülkelerden gelen göçe ilişkin tutumlarının benzer yönde değiştiğini belirtirken, İsrail'in bu açıdan istisna oluşturduğuna dikkati çekti. Remain seçmenlerinin İsrail'den göçe yönelik tutumu belirgin biçimde olumsuzlaşırken, Leave seçmenlerinin görüşlerinde önemli bir değişiklik yaşanmadı.

Buna karşılık Leave seçmenlerinin Polonya, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelerden gelen göçe yönelik tutumlarının daha olumlu hale geldiği kaydedildi.

REFORM UK VE YEŞİLLER PARTİSİ SEÇMENLERİNDE ORAN YÜZDE 52-53

İsrail'den göçe yönelik tutumların 2024 Birleşik Krallık genel seçiminde tercih edilen partiye göre de farklılaştığı görüldü. İsrail'den göçün azaltılmasını veya tamamen durdurulmasını destekleyenlerin oranı Reform UK ve Yeşiller Partisi seçmenlerinde yaklaşık yüzde 52-53 seviyesinde ölçüldü.

İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti seçmenlerinde bu oran yüzde 40'ların ortası ile sonları arasında kalırken, Liberal Demokrat seçmenlerinde yaklaşık yüzde 41 ile en düşük seviyede gerçekleşti.

Araştırma, İngiliz kamuoyunun İsrail'den göçe ilişkin tutumlarında son 10 yılda, özellikle Avrupa Birliği'nde kalmayı destekleyen seçmenler arasında, belirgin bir değişim yaşandığını ortaya koydu.

Kaynak: ANKA