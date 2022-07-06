İngiliz parlamentosunda gerilimin yükseldiği anlar! Eli cebinde söz alıp Boris Johnson'ı istifaya davet etti - Haberler

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İngiliz parlamentosunda gerilimin yükseldiği anlar! Eli cebinde söz alıp Boris Johnson'ı istifaya davet etti

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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İngiltere'de Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifaları ülke gündemine bomba gibi düştü. Bu istifaların yankıları sürerken Johnson'ın kabinesinde bugün de yaprak dökümü yaşandı. İngiliz Parlamentosu istifaların ardından olağanüstü toplandı. Toplantıda söz alan milletvekilleri, "İşime devam ediyorum" açıklamasında bulunan Başbakan Johnson'ı istifaya davet etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ın yönetimine karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek dün 10 dakika arayla istifa etti. Ülkede siyasi kriz doğuran kararların ardından istifa depremi bugün de devam etti. Will Quince Aile ve Çocuk Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ederken, Laura Trott da bakan danışmanlığı görevinden ayrıldı.

Dakikalar sonra bu kez Devlet Bakanı Robin Walker koltuğunu bıraktığını duyurdu. Adalet Bakanı Victoria Atkins, "Bundan daha iyi olabiliriz ve olmalıyız" diyerek istifa etti. Felicity Buchan ise "İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanında Parlamento Özel Sekreteri olarak bugün istifamı sunmuş olmaktan büyük üzüntü duyuyorum" diyerek istifasını Başbakan Johnson'a sundu.

"Hükümet çöküyor" iddialarının ardından gözlerin çevrildiği Başbakan Boris Johnson, İngiliz Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu. Gelen tepkilere cevap veren Johnson "İşime devam ediyorum" dedi; ancak hükümeti devam ettirememesi halinde koltuğunu bırakacağını da söyledi.

İngiliz parlamentosunda gerilimin yükseldiği anlar! Eli cebinde söz alıp Boris Johnson'ı istifaya davet etti

Kabinesinde yaşanan yaprak dökümü sonrası üzerindeki istifa baskısı artan Johnson'a parlamentodaki milletvekillerinden 'Onurlu davran, çekil' çağrısı geldi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ilk değerlendirmesinde, "Hükümetin çöktüğü açıkça ortada" dedi. Starmer, "İngiltere halkı kandırılamaz. Muhafazakar Parti lekelenmiş durumda ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez" şeklinde konuştu.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

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