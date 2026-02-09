İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten

Dünya gündemini sarsan Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili İngiliz Kraliyet Ailesi'nden beklenen ilk doğrudan hamle geldi. Galler Prensi William ve Prensesi Kate Middleton, milyonlarca sayfalık belgelerin ifşasının ardından sessizliklerini bozarak belgelerle ortaya çıkanlardan "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

"DÜŞÜNCELERİMİZ KURBANLARLA BİRLİKTE"

Galler Prensi ve Prensesi'nin sözcüsü, 9 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, çiftin devam eden ifşaatlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Prens William'ın adına konuşan sözcü, "Prens ve Prenses'in bu süreçten derin endişe duyduklarını doğrulayabilirim. Düşünceleri halen kurbanlar üzerinde yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

PRENS ANDREW SKANDALI VE "TEMİZLİK" OPERASYONU

Bu açıklama, William ve Kate'in skandala doğrudan değindiği ilk sefer olma özelliğini taşıyor. Skandalın merkezinde yer alan Prens Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor), Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle uzun süredir inceleme altındaydı. Hatırlanacağı üzere Kral Charles, 2024 yılında kardeşi Andrew'un tüm kraliyet unvanlarını elinden almış ve ikametgahı Royal Lodge'u boşaltmasını istemişti. William ve Kate'in bu hamleyi arka planda güçlü bir şekilde destekledikleri biliniyor.

SKANDALIN GEÇMİŞİ: 2019'DAN BUGÜNE

Prens Andrew, 2019 yılında Epstein ile ilişkisini anlattığı ve büyük yankı uyandıran BBC röportajının ardından görevlerinden çekilmek zorunda kalmış, 2022 yılında ise kurbanlardan Virginia Giuffre ile tazminat ödeyerek uzlaşmıştı.

Ancak yayınlanan son milyonlarca sayfalık belge, skandalın boyutlarının İngiliz Kraliyet Ailesi üzerindeki baskısını artırmaya devam ediyor.