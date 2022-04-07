İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Türk cinayetten hüküm giyecek

Geçtiğimiz günlerde 52 yaşındaki Can Arslan, İngiltere, Gloucestershire yakınlarındaki evinde üç çocuk babası Matthew Boorman'a saldırmıştı. Komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Arslan, kurbanının üzerine oturup sigara yaktığı anlar kameralara yansımıştı. Can Arslan, 5 Nisan Salı günü mahkemeye çıkarıldı ve cinayetten hüküm giydi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU GELDİ

Yaşanan cinayet davası Can Arslan'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmesi üzerine ertelenmişti. Tarafsız sağlık kuruluşları tarafından verilen raporda Can Arslan'ın akıl sağlığı yerinde olduğu anlaşılınca mahkeme tekrar toplandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bristol Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan Arslan yapılan mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ancak jüri, bir günlük müzakerelerin ardından oybirliğiyle Arslan'ı cinayetten mahkum etti.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Can Arslan'ın komşularına saldırı anı anbean bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan Arslan'ın "Sanki 10 kişiyi öldürdük ne abartıyorsunuz? Özel kuvvetlerde görev yapmıştım" dediği dikkatlerden kaçmadı.