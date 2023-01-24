İngiliz akademisyenler: Gizemli tablo Rafael'e ait olabilir

İngiliz akademisyenler, bilinmeyen bir sanatçıya ait olan Brecy Tondo adlı tablo ile Rafael'in bir eserini incelediklerini ve Tondo'nun yüksek ihtimalle Rafael'e ait olabileceğini duyurdu.

İngiliz akademisyenler, bilinmeyen bir sanatçıya ait olan Brecy Tondo adlı tablo ile Rafael'in bir eserini incelediklerini ve Tondo'nun yüksek ihtimalle Rafael'e ait olabileceğini duyurdu. İncelemede yapay zekalı yüz tanıma teknolojisi kullanıldı.

İngiltere merkezli Nottingham ve Bradford Üniversitesi'nden akademisyenler, Brecy Tondo adlı tablodaki iki yüzü, yapay zekalı yüz tanıma teknolojisiyle Rafael'in Sistine Madonna eserindeki yüzlerle karşılaştırdı. Yapılan inceleme sonuçlarını dün bir basın açıklamasıyla duyuran akademisyenler, iki eserdeki yüzlerin aynı olduğunu vurgulayarak "Bu, iki tablonun aynı sanatçı tarafından yapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelir" açıklamasını yaptı.