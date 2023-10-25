İlk kez bu kadar detaylı görüntü paylaşıldı! İşte Gazze'de İsrail'i bekleyen ölüm tünelleri

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 17 gündür adeta bombayağdırıyor. Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı için hazırlıklarını tamamlayan Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın Gazze'nin altına inşa ettiği yer altı tünelleri nedeniyle çekimser kaldığı konuşuluyor. Yıllar içinde Gazze'ye inşa edilen tünellere ait net bir görüntü daha ortaya çıktı.

SERBEST KALAN REHİNE DE DOĞRULADI

Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı onlarca kişiden biri olan ve önceki akşam 79 yaşındaki Nurit Cooper ile beraber serbest bırakılan Yocheved Lifshitz, tedavi gördüğü Tel Aviv Hastanesi'nde gazetecilere konuştu. 85 yaşındaki Lifshitz, "Altta çok büyük bir tünel ağı var. Örümcek ağına benziyor" ifadelerini kullandı.

41 KİLOMETRELİK "GAZZE METROSU"

İsrail'in "Gazze Metrosu" adını verdiği tüneller ağının büyüklüğünü anlamak oldukça zor. Ayrıca bu ağın 41 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nin altında bulunduğuna inanılıyor. Hamas ile İsrail arasında 2021 yılında yaşanan çatışmanın ardından İsrail ordusu, hava saldırılarında 100 kilometreden fazla tünel alanını yok ettiğini söylemişti. Hamas ise tünellerinin 500 kilometreye kadar uzandığını ve saldırılar sırasında yalnızca yüzde 5'inin vurulduğunu iddia etmişti.

KONTROLÜ ELE GEÇİRİNCE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Gazze'deki tünel inşaatı, İsrail'in 2005 yılında askerlerini ve yerleşimcilerini bölgeden çekmesinden önce başlamıştı. Ancak Hamas'ın iki yıl sonra bölgenin kontrolünü ele geçirmesiyle inşaatlar hızlandı. Bu da İsrail ve Mısır'ın abluka uygulayarak bölgeden malların ve insanların giriş ve çıkış hareketini kısıtlamaya başlamasına yol açtı.

TİCARET İÇİN DE KULLANILIYOR

Bir noktada Mısır sınırının altından geçen yaklaşık 2 bin 500 tünelin Hamas ve diğer gruplar tarafından ticari mal, yakıt ve silah kaçakçılığı yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Kaçakçılık, İsrail'in sınır geçişlerini esnettiği 2010 yılından sonra Gazze için daha az önemli hale geldi. Mısır daha sonra tünelleri su altında bırakarak veya tahrip ederek kaçakçılığı durdurdu.