İlk defa konuşmaya başlayan çocuğun sözleri, evin salonundaki aileyi resmen buz kestirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir çocuğun, konuşmaya başlamasının ardından sarf ettiği cümleler, ailesini buz kestirdi. Küçük çocuk, kendisinin 30 yıl önce yangında ölen Pam Robinson adlı kadın olduğunu ve dünyaya yeniden geldiğini öne sürdü.

Türkiye'de de bir dönem sıklıkla gündem olan reenkarnasyon olayları, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de son dönemde yeniden artışa geçti. ABD'de yaşayan Luke Ruehlman adlı çocuğun hikayesi de duyanların tüylerini ürpertti.

İLK KEZ KONUŞMAYA BAŞLADIĞINDA ANLATTI

Luke Ruehlman ilk kez konuşmaya başlamasının ardından aile üyelerinin salonda olduğu sırada ilginç şeyler anlatmaya başladı. Luke Ruehlman adlı çocuk, kendisini reenkarne olduğunu ve aslında 30 yıl önce bir otel yangınında hayatını kaybeden Pam Robinson adlı kadının ruhunu taşıdığını öne sürdü.

"TANRI BENİ DÜNYAYA GERİ İTTİ"

Küçük çocuk, ilginç şeyler anlatmaya devam etti. Luke Ruehlman, "Tanrıyı duydum ve beni dünyaya geri gönderdi. Sonrasında ise benim adımın Luke olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.