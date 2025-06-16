İletişim Başkanı Altun: İsrail'in Saldırısı Açık Bir Katliamdır

İletişim Başkanı Altun: İsrail'in Saldırısı Açık Bir Katliamdır
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Fahrettin Altun, İsrail'in basın mensuplarına ve sivillere yönelik saldırısını kınayarak, bunun bir katliam olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, " İsrail'in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na saldırması açık bir katliamdır" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail'in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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