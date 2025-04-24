İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır

Türk ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, Türkiye'nin İslam dünyasında yeniden liderlik rolünü üstlenmesi gerektiğini ve hilafetin yeniden ihyasının bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olabileceğini savundu.

"TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASININ ÖNCÜSÜ KONUMUNA GELEMEZSE BEKA SORUNU YAŞAYABİLİR"

Demircan, Mirat Haber'de kaleme aldığı köşe yazısında, hilafetin dini değil, siyasi bir kurum olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin laiklik ilkesinden taviz vermeden, demokratik bir yönetim anlayışıyla hilafeti yeniden ihya edebileceğini öne sürdü. Demircan, "Türkiye buna mecburdur da. Çünkü gelişmekte olan Türkiye İslam ve Türk dünyasının öncüsü konumuna gelemezse büyümek şöyle dursun beka sorunu yaşayabilir." diye yazdı.

"GAZZE VE KUDÜS'ÜN KURTARILMASI İLE HİLAFET İKİ BÜYÜK FIRSAT"

Demircan, Gazze ve Kudüs'ün kurtarılması ile hilafetin yeniden kurulması meselelerini, Türkiye'nin İslam dünyasında liderlik rolünü üstlenmesi için iki önemli fırsat olarak değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ŞART DEĞİL AMA İMKANDIR"

Ayrıca Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasında saygı gören bir lider olarak halifelik makamı için güçlü bir aday olabileceğini de ifade etti. Demircan, "Gerçeği ifade etmek gerekirse Cumhurbaşkanımız inançları, kişisel yaşamı ve İslam Dünyasında gördüğü kabul ile Ülkemiz için kullanılabilecek büyük bir imkândır. İslam Dünyasında Halifelik seçimi yapılsa Cumhurbaşkanımız kazanabilir. Cumhurbaşkanımız şart değil ama imkândır." ifadelerini kullandı.