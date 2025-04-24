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İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır
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Haberler
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İlahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, kaleme aldığı son köşe yazısında Türkiye'nin İslam dünyasında yeniden liderlik rolünü üstlenmesi gerektiğini ve hilafetin yeniden ihyasının bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olabileceğini savundu. Demircan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasında saygı gören bir lider olarak halifelik makamı için güçlü bir aday olabileceğini de ifade etti.

Türk ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, Türkiye'nin İslam dünyasında yeniden liderlik rolünü üstlenmesi gerektiğini ve hilafetin yeniden ihyasının bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olabileceğini savundu.

"TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASININ ÖNCÜSÜ KONUMUNA GELEMEZSE BEKA SORUNU YAŞAYABİLİR"

Demircan, Mirat Haber'de kaleme aldığı köşe yazısında, hilafetin dini değil, siyasi bir kurum olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin laiklik ilkesinden taviz vermeden, demokratik bir yönetim anlayışıyla hilafeti yeniden ihya edebileceğini öne sürdü. Demircan, "Türkiye buna mecburdur da. Çünkü gelişmekte olan Türkiye İslam ve Türk dünyasının öncüsü konumuna gelemezse büyümek şöyle dursun beka sorunu yaşayabilir." diye yazdı.

"GAZZE VE KUDÜS'ÜN KURTARILMASI İLE HİLAFET İKİ BÜYÜK FIRSAT"

Demircan, Gazze ve Kudüs'ün kurtarılması ile hilafetin yeniden kurulması meselelerini, Türkiye'nin İslam dünyasında liderlik rolünü üstlenmesi için iki önemli fırsat olarak değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ŞART DEĞİL AMA İMKANDIR"

Ayrıca Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasında saygı gören bir lider olarak halifelik makamı için güçlü bir aday olabileceğini de ifade etti. Demircan, "Gerçeği ifade etmek gerekirse Cumhurbaşkanımız inançları, kişisel yaşamı ve İslam Dünyasında gördüğü kabul ile Ülkemiz için kullanılabilecek büyük bir imkândır. İslam Dünyasında Halifelik seçimi yapılsa Cumhurbaşkanımız kazanabilir. Cumhurbaşkanımız şart değil ama imkândır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bu adam!? fazla pudra şekeri çekmiş gibi..hişt kulu burası Türkiye cumhuriyeti aklını başına devşir..

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Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

inşallah

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Haber YorumlarıMevlüt:

Gavurun papası oluyor da bizim niye hilafetimiz olmasın

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hilafet cennete bilet satanlar yüzünden kaldırıldı şimdi aşağı yukarı durum aynı yani egemenlerin dini öyle bir şey yok

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ne diyo bu değişik...

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Haber YorumlarıMr Camel:

akp nın hayali bu zaten bu rejime destek verende akıl yok

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hımmm bakla çıktı

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

kim halife olacak haramilerin başımı kim onu kabul edecek tabiki hiçbir İslam ülkesi tanimiyacak

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Hilafete karşı olanlar Papa için de iki kelime yazın da görelim! Hristiyanlık ta oluyor da bizde neden olmasın? Cevap verin!

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Haber YorumlarıLevent erka:

Ülkemiz ònce Usa ve İngiltere ile yaptığı tüm sözleşmeleri iptal etsin. Tam Bagımsız bir Türkiye olmadıkça hayaller ile halkı kandırmaya ve sömürmeye devam ederler. Güçünüz varsa fulbright ile başlayın. Egitim sistemini temizleyin önce . Sonra müslüman alemi bakalım onlarda sömürge sistemin den çıkıp kabul edecekler mi. Müslüman dedigin bu dünya işleri ile menfaat işleri ile ugraşmayıp ahiret odaklı yaşayandır. Kaç tam müslüman kaldı ki dünya genelinde halifeleri olsun. Dolar bozuyor müslümanı

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