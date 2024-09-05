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İklim Krizi Sahra Altı Afrika'da Aile İçi Şiddeti Artırabilir

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) yayınladığı yeni araştırma raporuna göre, iklim krizi Sahra Altı Afrika'da aile içi ve cinsel şiddet vakalarının artmasına neden olabilir. Raporda, artan küresel sıcaklıkların Sahra Çölü'nün güneyinde kalan bölgelerde aile içi şiddet oranlarında artışa yol açabileceği değerlendirildi.

(ANKARA)- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) yayınladığı yeni araştırma raporunda, iklim krizinin Sahra Altı Afrika'da aile içi ve cinsel şiddet vakalarının artmasına neden olabileceği belirtildi.

UNFPA, bugün Afrika'daki aşırı sıcaklıkların saldırganlık ve aile içi şiddet ile olan ilişkisine ilişkin bir rapor yayınladı. UNFPA, Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü ve Viyana Üniversitesi tarafından ortak hazırlanan raporda, iklim krizi konusunda ilerleme kaydedilemediği için artan küresel sıcaklıkların Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyinde kalan bölgelerde aile içi şiddet oranlarında artışa yol açabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Rapordaki istatistiklere göre, sıcaklıkların yüzyılın sonuna kadar 4 dereceden fazla olduğu ve sosyoekonomik kalkınmanın durduğu bir senaryoda, Sahra Altı Afrika'da aile içi şiddete maruz kalan insanların sayısı 2015'te açıklanan 48 milyondan, 2060 yılına kadar 140 milyona çıkarak neredeyse üç katına ulaşabilir.

Rapora göre, iklim krizinin ön saflarında yer alan Sahra Altı Afrika'nın bazı bölgelerinde son 12 ay içinde aile içi şiddete maruz kaldığını bildiren kadınların ve kız çocuklarının sayısı, bölgedeki kadın nüfusunun yarısından fazla.

Raporda, tarımın çöküşü, su kıtlığı ve barınma güçlüğü gibi faktörlerin de aile içi şiddetin artmasına ve kadınların fiziksel ve duygusal istismara maruz kalmasına yol açan faktörler arasında yer aldığı kaydedilirken; aynı zamanda ısınan hava sıcaklıklarıyla bağlantılı doğal afetlerin yerel halkın evlerini terk etmesine neden olduğu, bu durumun da aile içi şiddet sayısını artırabileceği kaydedildi.

Sıcak havalardan kaynaklanan stresin hamile kadınların ve bebeklerinin sağlığını riske atarak ölü doğum olasılığını arttırabileceğini söyleyen UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, "Aşırı sıcaklar Afrika'nın dört bir yanındaki savunmasız kadınların ve kız çocuklarının güvenliğini tehdit ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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