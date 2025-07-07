İkiz Pandalar Rui Bao ve Hui Bao'nun 2. Doğum Günü Kutlandı

GÜNEY Kore'nin Yongin kentinde ikiz pandalar Rui Bao ve Hui Bao'nun 2'nci yaş günleri kutlandı.

Güney Kore'nin Yongin kentindeki bir eğlence parkında, ikiz pandalar Rui Bao ile Hui Bao, 2'inci doğum günlerini bambudan yapılmış doğum günü pastaları ve anneleri Ai Bao ile kutladı.

Panda Ai Bao, ikiz pandalarını 7 Temmuz 2023'te dünyaya getirdi.