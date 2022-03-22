İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Holokost'tan sağ çıkan kişi Rus ordusu tarafından öldürüldü

İkinci Dünya Savaşı sırasında Holokost'tan (Yahudi soykırımı) kurtulan Boris Romançenko Rus işgali sırasında öldürüldü. 96 yaşındaki Boris Romançenko'nun apartmanının Rus ordusu tarafından bombalı saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

4 FARKLI TOPLAMA KAMPINDAN SAĞ ÇIKTI

Nazi Almanyası tarafından kurulan dört farklı toplama kampında yıllarca tutulan Romançenko, ömrünü Nazilerin işlediği suçları anlatmak ve hayatını kaybedenleri anmaya adayan biri olarak nitelendirildi. Öte yandan Romançenko, Naziler tarafından yollandığı dört kamp arasındaki Buchenwald ve Mittelbau-Dora toplama kamplarında hayatını kaybedenlerin anısına kurulan vakfın başkan yardımcılığı görevini yapıyordu.

"ÇOK YAKIN BİR DOSTUMUZU KAYBETTİK"

Buchenwald ve Mittlebau-Dora Anma Vakfı, onun kaybından duydukları derin üzüntüyü ifade eden açıklama yayımladı. Açıklamada, "Çok yakın bir dostumuzun kaybının acısını yaşıyoruz. Bu zor zamanlarda oğluna ve torununa güç diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BORİS ROMANÇENKO KİMDİR?

Romançenko, 1926 yılında Ukrayna'da, Bondari'de dünyaya geldi. Naziler Sovyetler Birliği'ni işgal edince 1942'de sınır dışı edilerek Almanya'ya gönderildi. Ağır işlerde çalışırken 1943'te Almanya'dan kaçmaya çalıştı ve yakalandı. Daha sonra toplama kampına gönderildi. Burada çeşitli işkencelere maruz kalan Boris savaşın bitmesiyle birlikte uzun yıllar tüm dünyaya nazilerin gerçek yüzünü anlatmaya çalıştı.