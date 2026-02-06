Haberler

İkinci depremden Malatya'da yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ndeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hasta, hasta yakınları, doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerinin dışarıya çıkma çabaları yer aldı. Sedye ve tekerlekli sandalyeyle yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara hastane personeli ve vatandaşların yardımcı olmaya çalıştıkları görüldü.

Havanın soğuk olması nedeni ile deprem sonrası battaniye almak için içeri girenlerin artçı sarsıntıya yakalandığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansıdı.

7.6 büyüklüğündeki depreme sokakta yakalanan bir kişi de o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tekbirler getiren vatandaşlar yaşanan sarsıntının bitmesini bekleyerek gözyaşı döktü.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Dünya
