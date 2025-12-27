İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İran'da iki oğlunu kaybeden bir baba, cenaze töreninde yaşadığı acıyı Şii cenaze törenlerinde sıkça görülen yas ritüeliyle dışa vurdu. Babaya ait görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

GELENEKSEL YAS RİTÜELİYLE ACISINI DİLE GETİRDİ

Paylaşılan görüntülerde babanın, iki eliyle başına vurarak yaşadığı büyük acıyı fiziksel olarak dışa vurduğu görüldü. Törende bulunanlar ise aynı hareketi yaparak babaya eşlik etti.

"YASIN BİZİM YASIMIZDIR" MESAJI

Cenazeye katılanların aynı ritüelle babaya destek vermesi, toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak yorumlandı. Görüntülerin, "senin yasın bizim yasımızdır" mesajı taşıdığı ifade edildi.