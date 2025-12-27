İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
İran'da iki oğlunu kaybeden bir baba, cenaze töreninde geleneksel yas ritüeliyle acısını dışa vururken, törene katılanlar da aynı hareketi yaparak dayanışma gösterdi. Yürek burkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
GELENEKSEL YAS RİTÜELİYLE ACISINI DİLE GETİRDİ
Paylaşılan görüntülerde babanın, iki eliyle başına vurarak yaşadığı büyük acıyı fiziksel olarak dışa vurduğu görüldü. Törende bulunanlar ise aynı hareketi yaparak babaya eşlik etti.
"YASIN BİZİM YASIMIZDIR" MESAJI
Cenazeye katılanların aynı ritüelle babaya destek vermesi, toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak yorumlandı. Görüntülerin, "senin yasın bizim yasımızdır" mesajı taşıdığı ifade edildi.