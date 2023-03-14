İki kadın plajda güreşe tutuştu! Çevredekiler müdahale etmeseydi çok fena şeyler olacaktı

Amerika Oklahoma'da geçen hafta sonu bazı vatandaşlar plajda baharın gelişini kutladı. Kutlamalar kapsamında iki kadın herkesin gözü önünde güreş yaptı. Kadınlardan bir tanesinin göğsü açılınca duruma çevredekiler müdahale etti.

Kendilerini güreşe kaptıran kadınlar, etraftaki insanlara aldırış etmeden güreş yapmaya devam etti. Kendinden geçen kadınlardan bir tanesi frikik verdi.

ARAYA GİRİP AYIRDILAR

Bir genç kız kadınlara "Göğüsleriniz dışarı çıktı" diye bağırdı fakat iki kadın pek umursamayınca çevredekiler, araya girip kadınları ayırdı. Başka bir kişi de o anları kayda alıp TikTok hesabından paylaştı.

HER SENE KUTLUYOR

Her sene Mart ayının ikinci pazar gününde Oklahoma eyaletinde yaşayan insanlar, baharın gelişini kutlamak için plajlara akın edip farklı aktivitelerde bulunuyorlar.