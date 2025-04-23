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II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu

II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu
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Hawaii'nin 1.600 kilometre açığında deniz dibinde bulunan USS Yorktown uçak gemisinde araştırmacılar, II. Dünya Savaşı döneminden kalma bir otomobil keşfetti. NOAA Ocean Exploration ekibi tarafından yapılan dalışta, 1942'de batan savaş gemisinin hangarında, daha önce hiçbir belge veya kayıtta yer almayan bir araç bulundu.

Hawaii'nin 1.600 kilometre açığında deniz dibinde yatan USS Yorktown uçak gemisinde araştırmacılar, II. Dünya Savaşı döneminden kalma bir otomobil buldu.

NOAA Ocean Exploration ekibi tarafından 19 Nisan'da gerçekleştirilen dalışta, 1942'de batan devasa savaş gemisinin hangarında, varlığı daha önce hiçbir belge veya kayıtta yer almayan bir araç keşfedildi.

Araştırmacılar, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve otomobil uzmanlarının yardımıyla aracın 1940-41 model bir Ford Super Deluxe "Woody" Wagon olduğunu belirledi. Batık geminin içinden alınan fotoğraflar, aracın arka penceresi ve yedek lastiğinin bu modelle tamamen uyuştuğunu gösteriyor.

NOAA ekibinden bir araştırmacı, "Aracın ön plakasında kısmen 'GEMİ HİZMETİ' yazısını okuyabildik, ancak korozyon nedeniyle alt kısmı seçilemedi" açıklamasında bulundu.

Deniz tarihçileri için asıl gizem, savaş döneminde bir uçak gemisinde otomobilin ne aradığı. II. Dünya Savaşı'nda ABD donanmasına ait gemilerde kişisel araç bulundurulduğuna dair başka bir örnek bulunmuyor.

Uzmanlar, arabanın muhtemelen geminin komutanı Kaptan Elliott Buckmaster veya Tümamiral Frank Fletcher'a ait olabileceğini belirtiyor. Fletcher, Midway Savaşı sırasında Yorktown'u amiral gemisi olarak kullanmıştı.

USS Yorktown, 4 Haziran 1942'de Japon torpidolarının saldırısına uğradı ve 7 Haziran'da battı. Mürettebat, gemiyi kurtarmak için uçakları ve ağır silahları denize atmasına rağmen, nedense bu araç gemide bırakılmıştı.

Keşif ekibi, Pasifik'in 5 kilometre derinliğindeki bu batığı incelerken, Amerikan deniz tarihinin bu ilginç gizemini çözmeye devam edeceklerini bildirdi.

II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu

II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu

II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

O arac türk kara zirhi 1905 yilinda yapildi yapan mühendis Hasan Tepegöz ikinci dünya savasi baslamadan amerika bu zirhi tank türkiyeden alarak gemiye yükledi bu tank tam 65 km uzaktaki baska bir tanki yok ediyor 50 km uzaktaki ucagi havada imha ediyor malesef fabrikayi kapattilar

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