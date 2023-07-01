İHH, Yemen'de binlerce aileye kurban eti dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen'in 10 kentinde binlerce yoksul aileye kurban eti dağıttı. İHH'nın kampanya çerçevesinde 1800 kurban kesildi ve ihtiyaç sahibi 43 bin 200 kişiye et dağıtıldı. Yemenli sivil toplum kuruluşu İnsani Erişim Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, İHH'nın Yemenlilere yönelik yardım çalışmaları övgüyle karşılandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Yemen'in 10 kentinde binlerce yoksul aileye kurban eti dağıttı.

Yemenli sivil toplum kuruluşu (STK) İnsani Erişim Kuruluşu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İHH'nın10 kentte "kurbanlarınızla rahatlayın" sloganıyla kestirdiği kurbanlardan ihtiyaç sahibi 43 bin 200 kişiye et dağıtıldı.

STK'nin başkanı Yahya ed-Diba, kampanya çerçevesinde 1800 kurban kesildiğini kaydetti.

Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin sevindirilmesine katkı sağlayan kurban projesine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Diba, İHH'nin acil insani ve gıda yardıma muhtaç olan Yemenliler için yaptığı yardım çalışmalarını övdü.