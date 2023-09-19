İHH ve BM, Afrin'deki depremzedelere gıda yardımı yaptı

İHH İnsani Yardım Vakfı ile BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesindeki 5 farklı köyde yaşayan 4 bin 425 depremzedeye, 6 ay boyunca düzenli olarak gıda malzemesi ulaştırıldı.

İhh İnsani Yardım Vakfı ile BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesindeki 5 farklı köyde yaşayan 4 bin 425 depremzedeye, 6 ay boyunca düzenli olarak gıda malzemesi ulaştırıldı.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'in Cinderes beldesinde de büyük bir yıkıma neden oldu.

Depremzede ailelerin temel gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla, İHH İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından uygulanan proje kapsamında, Cinderes beldesinin 5 farklı köyünde yaşayan 4 bin 425 kişiye 6 ay boyunca gıda malzemesi ulaştırıldı.

1,7 MİLYON EKMEK DAĞITILDI

Proje kapsamında Cinderes'in Hikce, Baflur, Muhammediye, Nısriyye ve Acnadiye köylerindeki depremzede ailelere, 4 bin 289 adet acil gıda paketi, 2 bin 550 adet gıda kolisi ve 1 milyon 793 bin 592 adet Suriye ekmeği dağıtıldı.

Cinderes'in 5 farklı köyünde yaşayan 850 depremzede aile, toplamda 3 kez gıda kolisi, 2 kez acil gıda paketi ve 5 ay boyunca her gün düzenli olarak ekmek dağıtımından faydalandı.

Türkiye ve Suriye'de depremin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok farklı projeyle depremzedelere destek olmaya devam edeceğini duyurdu.