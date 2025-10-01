İHH'dan Sumud Filosu Açıklamaları: Gazze'ye Destek Yürüyüşleri Yapılacak

İNSANİ Yardım Vakfı ( İhh ), Filistin'de yaşanan son gelişmelere dair basın toplantısı düzenledi. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Sumud Filosu, çok başarılı bir iş yaptı. Bütün dünyayı harekete geçirdi. Şükürler olsun şu anda Gazze kapılarına geldi. Oraya zodyakları, droneları gönderdiler. Sumud'daki arkadaşlarımız korksunlar geri dönsünler diye gönderdiler. Ama kendileriyle görüşüyoruz. Kararlılar ve yol yürüyecekler. Sumud'a desteğimizi her geçen gün arttıracağız. Bunun için önümüzdeki günlerde Eminönü olmak üzere Türkiye'nin her tarafında nöbetler tutacağız" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Bülent Yıldırım, Gazze'ye doğru ilerleyen Sumud Filosuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Yıldırım, "Sumud Filosu, çok başarılı bir iş yaptı. Bütün dünyayı harekete geçirdi. Şükürler olsun şu anda Gazze kapılarına geldi. Oraya zodyakları gönderdiler. Droneları gönderdiler. Sumud'daki arkadaşlarımız korksunlar geri dönsünler diye. Ama kendileriyle görüşüyoruz. Kararlılar ve yol yürüyecekler. Sumud'a desteğimizi her geçen gün arttıracağız. Bunun için önümüzdeki günlerde Eminönü olmak üzere Türkiye'nin her tarafında nöbetler tutacağız. Ayrıca Vicdan Gemisi'nin içinde olduğu Özgürlük Filosu 11 gemiyle Sumud Filosu'na destek vermek için ikinci dalga olarak şu anda yolda yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Bu arada üçüncü dalga da hazırlanıyor. O dalgalar daha büyük olacak. İsrail bu kadar dalgayla uğraşıp bu kadar gemilerle uğraşıp bu kadar filolarla uğraşıp kendini daha kötü duruma sokacağına ablukayı kaldırsın. Bugün itibariyle ateşkesi gerçekleştirsin ve insani yardım koridorlarını açsın" diye konuştu.

Yıldırım, "Önümüzdeki günlerde İstanbul'da dahil olmak üzere Ankara'da ve Türkiye'nin her tarafında büyük yürüyüşler yapacağız. Ben halkımıza da sesleniyorum. Evinizden kalkın. Pikniğe gitmeyin. Bazen eylem yapıyoruz arkadaşlar piknikte. Sen piknikte çocuğuna yemek yedirirken orada Gazzeli bir çocuk ölüyor. Gazelli bir anne feryat ediyor. Sen zannediyor musun bunun hesabı olmayacak? İnan Allah açlıkla ve korkuyla imtihan eder. Eğer siz Filistin halkının yanında mitingde bile yer alamıyorsanız önümüzdeki günlerde ne zenginlik görürsünüz ne refah görürsünüz. Bu savaşı bugün durdurdunuz, durdurdunuz. Bu savaşı durduracak olan halkın yürüyüşleridir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Özgürlük Filosu'nda 40'dan fazla ülkeden insan var. Sumud'da da öyle. Sadece Vicdan Gemisi'nde 25 ülkeden katılımcı var. Vicdan Gemisi'nin içerisinde doktorlar ve gazeteciler var. Yardım malzemesi de Gazze'nin çağrısı üzerine tıbbi malzemeler var. İnsani yardım gemilerinin, yük gemilerinin Gazze sahillerine gitmesi gibi bundan sonra da sağlıkçıların bindiği gemiler daha çok gidecek" diye konuştu.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de "Özgürlük Filosu koalisyonu olarak 2008 yılından bu yana Gazze'deki ablukanın kırılması için 18 farklı girişimde bulunduk. Bunların kimisi Türkiye medyasında duyuldu kimisi duyulmadı. İrlandalı arkadaşlarımız kendi gemilerini çıkardılar, İspanyol arkadaşlarımız daha önce kendi gemilerini çıkardılar. Sadece kadın aktivistlerden oluşan başka bir gemi hareket etmişti. Sadece sağlıkçılardan oluşan başka bir gemi hareket etmişti. 7 Ekim sürecine geldiğimizde özellikle İsrail'in bu insanlık dışı ablukasının kırılması için Özgürlük Filosu koalisyonu bir karar verdi. Çünkü İsrail'i iyi tanıyoruz. İsrail tepki ölçer bir zulüm sistemine sahiptir. Sınırlarına gelecek haklı öfkeden her zaman korkmuştur" diye konuştu.

Songür, "İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'deki bu ablukasının derinleştirmesini ve bu ablukayı kırmanın tek yolunun denizden başlayan büyük bir hareket olduğunu sanıyoruz. Açık söylemek istiyorum, bu işin başında çok yalnız kaldık. İsrail ile aramıza birçok el girdi. Şu an açıkta olan bu Vicdan Gemisi 7 ay boyunca Haydarpaşa Limanı'nda bekletildi. Sebepsiz bir yere bekletildi. Daha o zaman İsrail Lübnan'a girmemişti. Katar'ı vurmamıştı. İran'ı vurmamıştı. İslam dünyasına bu kadar saldırgan bir hale gelmemişti. Şu an aradan geçen 2 yılın sonunda Gazze ablukasının denizden kırılacağı ve bunda hem sivil toplumu hem devletlerin hem de gemilerin rolünün ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Sumud Filosu'nda bulunan arkadaşlarımız, aylarca süren hummalı bir çalışmanın arkasından dünyanın dört bir yanından gemiler hazırladılar. Bu süreçte kendilerine teknik olarak, lojistik olarak birçok alanda yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.