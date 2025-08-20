İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, resmi X hesabından " Suriye'ye pasaportla geçiş" başlığıyla dikkat çeken bir uyarı metni yayımladı.

"PASAPORTLA GEÇİŞ İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR"

Bakanlığın duyurusunda şu ifadeler yer aldı; "8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır.

Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Türkiye de bulunan Suriyelilerin tamamı kendi Ülkelerine giriş yapsın. Misafir dediğimiz geçici olur devamlı kalıcı olmaz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

karayoluyla hicaza geçebilsek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHsjbs Nsjs:

Onlar elini kolunu sallayarak ülkemize girsin çıksın..biz pasaportla girelim..birde bunu basari gibi gösteriyorlar..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Mujdeyi okudunuz dimi bu mujdeymis.3 ayda bir otomotiv devi firma fabrika aciyor mansetlerini okuduk noldu peki sehirde belliydi. Basini akp iyi kullaniyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
