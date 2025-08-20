İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır" ifadeleri yer aldı.
İçişleri Bakanlığı, resmi X hesabından " Suriye'ye pasaportla geçiş" başlığıyla dikkat çeken bir uyarı metni yayımladı.
"PASAPORTLA GEÇİŞ İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR"
Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."