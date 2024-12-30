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İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana 35 bin 114 Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, konuşmasının bir bölümünde Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönüş yapan Suriyelilere ilişkin verileri açıkladı.

"21 GÜNDE 35 BİN 114 SURİYELİ VATANLARINA DÖNÜŞ YAPTI"

" Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk" diyen Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancının olduğunu söyledi. Suriyelilerin, Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana geri dönmeye başladıklarını dile getiren Yerlikaya, "21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakında dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE DOĞAN SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMEDİ"

Dönüşlerin yoğunlukla Halep'e yapıldığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'de doğan Suriyelilere vatandaşlık verilmediğini de ifade etti.

İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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