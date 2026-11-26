İbiza açıklarında ham petrol yüklü tanker battı, 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İspanya'nın İbiza Adası açıklarında Malta bandıralı, 1,2 milyon litre ham petrol yüklü tanker battı; 17 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti. İbiza Adası Konseyi Başkanı Vicent Mari, deniz kirliliği riski nedeniyle acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
İSPANYA'nın İbiza Adası açıklarında ham petrol yüklü tankerin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın güneyindeki Algeciras Limanı'ndan hareket eden 1,2 milyon litre ham petrol yüklü Malta bandıralı tankerin İbiza Adası'nın kuzeydoğusunda battığı bildirildi. Yetkililer, tankerdeki 17 mürettebattan 1'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İbiza Adası Konseyi Başkanı Vicent Mari, olayı yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Deniz kirliliği riski nedeniyle acil durum ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı