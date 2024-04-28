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İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz

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Hamas'ın mücahitler grubu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. CNN International'a konuşan İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak görmediklerini belirterek, "Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN "HAMAS" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini tekrar ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. CNN International'a konuşan İmamoğlu, Filistin'de İsrail'e karşı savaşan Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendirdiklerini belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz

"HAMAS İSRAİL'DE BİZİ ÇOK ÜZEN BİR SALDIRIYA İMZA ATTI"

Gazze'de katliam yapan İsrail'i de eleştiren İmamoğlu şunları söyledi: "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruzİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"FİLİSTİNLİLERİN VAHŞİCE BASKI ALTINDA TUTULMASINA DERHAL SON VERİLMELİ"

Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz.'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAMAS BİR KURTULUŞ VE MÜCAHİTLER GRUBUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının ekim ayında yaptığı açıklamada, Hamas için, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz

"HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ İFTİRASI ATANLARDAN OLAMAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf Avrupa öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. Filistinli direnişçilere terörist yaftası vuramayız. Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." demişti.

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Yorumlar (38)

Salim:

İMAMOĞLU NE DİYORSA DOĞRUDUR. NOKTA.........

133
469
yanıtYanıtla
Mengele:

Aynen öyle salim bey

yanıt58
yanıt204
Caner Alp:

Seninde onunda nokta...

yanıt217
yanıt76
murtaza candurak:

salim the sheep

yanıt54
yanıt20
Tuncay demir:

Milli şuuru olmayanlar için evet

yanıt94
yanıt23
Umut Yağcı:

Heh şöyle senin bizden olmadıgını biliyordum bunu demen iyi oldu

314
66
yanıtYanıtla
Mac Atlas:

Birilerinin tasmasını boyunlarına takmaya ne kadar da hevesliler.

yanıt93
yanıt17
Osman İLÇİ:

Şimdi zaten renkler belli oldu ? yani neden Erdoğani istemiyorlar buradan belli oluyor tabi aklıyla düşenebikene . Bi gün birikeri çıkıp bende yehudiyim derse şaşırmamak lazım .

229
62
yanıtYanıtla
Ayhan Yavuz:

her iki türlü diyince ne oluyor ki 2 bin İsrailli 35 bin Filistinlinin ölümüne ne çare olduk, renkler ne anlam ifade ediyor,

yanıt16
yanıt6
Kenan Star:

zelenski den ne beklenir başka

160
29
yanıtYanıtla
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