Husiler, Tel Aviv'deki Havaalanını Füze ile Vurdu

Husiler, Tel Aviv'deki Havaalanını Füze ile Vurdu
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle hedef aldı. İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan füzenin havaalanı bölgesine düştüğünü bildirdi.

YEMEN'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı. Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu fakat Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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